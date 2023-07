Croc’histoires L’Avant Seine Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Croc’histoires L’Avant Seine Meudon, 23 septembre 2023, Meudon. Croc’histoires 23 septembre et 8 novembre L’Avant Seine Gratuit Votre enfant à plus de 3 ans ? C’est l’âge idéal pour venir écouter les histoires racontées par les bibliothécaires, toujours prêts à partager leurs coups de cœur ou découvertes autour des temps forts de l’année. L’Avant Seine 3 rue du martin pêcheur, 92190 Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://media.mairie-meudon.fr/detailstatic.aspx?RSC_BASE=CALENDAR&RSC_DOCID=740&TITLE=croc-histoires-hors-les-murs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T11:00:00+02:00 – 2023-09-23T11:30:00+02:00

2023-11-08T17:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:30:00+01:00 médiathèque lecture Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu L'Avant Seine Adresse 3 rue du martin pêcheur, 92190 Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 3 Age max 7 Lieu Ville L'Avant Seine Meudon

L'Avant Seine Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/