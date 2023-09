Récite ton café L’Avant Seine Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

Récite ton café 16 septembre 2023 – 29 juin 2024, les samedis L’Avant Seine

Avec Sonia.

Votre enfant est en activité à l’Avant Seine le

samedi matin ? Et si vous utilisiez ce temps

pour vous ? En plein ère numérique, où tout

doit aller vite, on ne prend pas suffisamment

le temps de faire une pause pour écrire.

Laissez libre cours à votre imagination,

et déposez vos pensées sur papier,

accompagnée d’un café/thé. Tout le monde

peut y participer, pas de niveau pré requis.

Les samedis de 10h à 11h30.

Gratuit. Sur inscription

L'Avant Seine 3 rue du Martin-Pêcheur, 92190 Meudon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T11:30:00+02:00

adulte atelier d’écriture