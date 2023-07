Improvisation théâtrale L’Avant Seine Meudon, 14 septembre 2023, Meudon.

Improvisation théâtrale 14 septembre 2023 – 13 juin 2024, les jeudis L’Avant Seine 220 euros

C’est quoi l’improvisation théâtrale ?

C’est écrire ensemble une histoire qui n’existe pas encore, et qui va être créée en temps réel de façon collaborative avec forcément beaucoup « d’acrobaties » qui feront la joie des joueurs et des spectateurs.

Cette année on va encore s’amuser ensemble à créer et à se raconter des histoires, ce qui explique le nom de la troupe des Ratsconteurs née il y a 8 ans déjà.

Cette troupe n’a cessé de grandir, d’évoluer, de se recomposer, de se transformer. Alors rejoins-nous pour l’année 2023/2024 !

Et quel que soit ton niveau, c’est surtout ta motivation et ton implication qui comptent.

Tu pourras réaliser une séance d »essai à la rentrée de septembre 2023 (le 14/09).

L’atelier a lieu tous les jeudis de 20h à 22h30 sauf durant les vacances soclaires.

Visite mon blog pour avoir plus d’infos : https://creativiti92.blogspot.com/

L’Avant Seine 3 rue du Martin-Pêcheur, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 56 44 59 »}, {« type »: « email », « value »: « assocreativiti@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://creativiti92.blogspot.com/2017/07/lassociation-creativiti-ete-creee-dans.html »}] [{« link »: « https://creativiti92.blogspot.com/ »}]

