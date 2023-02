Atelier Conférence » Comment aider les enfants avec des besoins particuliers (DYS, TDA-H, HPI) ? » L’Avant Seine Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier Conférence » Comment aider les enfants avec des besoins particuliers (DYS, TDA-H, HPI) ? » Vendredi 24 mars, 20h00 L'Avant Seine

Atelier 1- Définition des troubles et impacts sur le parcours scolaire de l’enfant L’Avant Seine 3 rue du Martin-Pêcheur, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Cet atelier vous permettra de comprendre les troubles DYS et le TDA-H, ce qui peut vous alerter et les conséquences de ces troubles neuro-développementaux sur la scolarité et le quotidien socio-émotionnel de l’enfant.

Nous aborderons aussi la notion de précocité, le fonctionnement cognitif spécifique de l’enfant précoce et l’impact de ce fonctionnement sur sa vie scolaire, sociale et émotionnelle.

