Visite guidée : Découvrez les coulisses de L’Avant Seine L’Avant Seine Colombes Colombes Catégories d’Évènement: Colombes

Hauts-de-Seine Visite guidée : Découvrez les coulisses de L’Avant Seine L’Avant Seine Colombes Colombes, 16 septembre 2023, Colombes. Visite guidée : Découvrez les coulisses de L’Avant Seine Samedi 16 septembre, 14h30 L’Avant Seine Colombes Sur inscription dans la limite des places disponibles. Découvrez les coulisses de L’Avant Seine ! De l’Agora au plateau de la Grande salle en passant par les plafonds, loges et sous-sols, venez découvrir les espaces inconnus du grand public. Une visite accessible à tou·te·s grâce à un carnet de jeu ludique pour les enfants.

Public adultes et enfants (durée 45 min à 1h). Gratuit sur réservation (en ligne ou auprès de la billetterie), dans la limite des places disponibles. L’Avant Seine Colombes 88 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 56 05 00 76 [{« type »: « phone », « value »: « 01 56 05 00 76 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 © L’Avant Seine Détails Catégories d’Évènement: Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu L'Avant Seine Colombes Adresse 88 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes Ville Colombes Departement Hauts-de-Seine Age min 3 Age max 99 Lieu Ville L'Avant Seine Colombes Colombes

L'Avant Seine Colombes Colombes Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombes/