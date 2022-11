Debout sur le Zinc L’Avant-Scène Grand-Couronne Catégories d’évènement: Grand-Couronne

Seine-Maritime

Debout sur le Zinc L’Avant-Scène, 2 décembre 2022, Grand-Couronne. Debout sur le Zinc Vendredi 2 décembre, 20h00 L’Avant-Scène

Sur inscriptions

Concert à l’Avant-Scène de Grand-Couronne le 2 décembre à 20h L’Avant-Scène Place Aimé-Césaire, Grand-Couronne Grand-Couronne 76530 Seine-Maritime Normandie « Avant le printemps, il faut passer par l’hiver ». De cette évidence naît une chanson qui invite au réveil et dans ses pas éclot le dixième album studio de Debout sur le Zinc, L’Importance de l’hiver. Danses poétiques, hymnes intimes, vignettes de l’air du temps : les six musiciens de Debout sur le Zinc nous offrent quatorze chansons généreuses, franches et profondes. Produit en compagnie du réalisateur Johan Guidou au cours de l’éprouvante année 2020, l’album L’Importance de l’hiver affiche une radieuse confiance dans le soleil qui viendra, une insolente manière de déjouer la mélancolie et de rendre force au cœur. » Avec en première partie le groupe Garance Vendredi 2 décembre

20h

Concert

À l’Avant-Scène

Tout public

Plein tarif 15€ / Tarif réduit 11€

Durée 1h45 billetterie.grand-couronne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T20:00:00+01:00

2022-12-02T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Grand-Couronne, Seine-Maritime Autres Lieu L'Avant-Scène Adresse Place Aimé-Césaire, Grand-Couronne Ville Grand-Couronne lieuville L'Avant-Scène Grand-Couronne Departement Seine-Maritime

Debout sur le Zinc L’Avant-Scène 2022-12-02 was last modified: by Debout sur le Zinc L’Avant-Scène L'Avant-Scène 2 décembre 2022 Grand-Couronne L'Avant-Scène Grand-Couronne

Grand-Couronne Seine-Maritime