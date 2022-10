Bruit Blanc L’Avant-Scène Grand-Couronne Catégories d’évènement: Grand-Couronne

Bruit Blanc Vendredi 21 octobre, 20h00 L'Avant-Scène

Ce trio navigue à vue en marche arrière, à rebours. Ils prennent leurs repères sur des références, s’orientent avec des clichés et parsèment leur route de pastiches. L’Avant-Scène Place Aimé-Césaire, Grand-Couronne Grand-Couronne 76530 Seine-Maritime Normandie On ne sait pas où ils vont, ils semblent s’éloigner du futur et repassent souvent par les mêmes chemins. On les a vu foncer près de Steve Reich, frôler les Beastie Boys ou couler le long des côtes de Beach House, quand ils ne sont pas en train de pédaler dans la choukraut.

À la fenêtre, elle chante en français des mélodies inouïes pendant qu’eux

sifflent des sons qu’on ignorait avoir oublié. Ces trois-là hantent notre présent, à la recherche de ce que les anciens voudraient nous dire aujourd’hui, sorciers vaudous d’un temps à venir. Concert

