Inspiré par les contes fantastiques, l’heroic-fantasy et les livres dont vous êtes le héros, Guillaume Alix propose un récit interactif. L’Avant-Scène Place Aimé-Césaire, Grand-Couronne Grand-Couronne 76530 Seine-Maritime Normandie Inspiré par les contes fantastiques, l’heroic-fantasy et les livres dont vous êtes le héros, Guillaume Alix propose un récit interactif. Les spectateurs, munis d’une télécommande, votent, contrôlent un inventaire projeté sur scène et font évoluer l’histoire au gré de leurs décisions. En filigrane, le conteur évoque les difficultés à faire des choix, la responsabilité de nos actes, les prises de risques et les hasards auxquels il faut se remettre parfois.

