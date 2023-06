Visite guidée et présentation de la programmation culturelle 2023/2024 L’Avant-Scène Cognac Cognac, 16 septembre 2023, Cognac.

Visite guidée et présentation de la programmation culturelle 2023/2024 Samedi 16 septembre, 15h00 L’Avant-Scène Cognac Gratuit. Entrée libre.

L’Avant-Scène Cognac est une association française en délégation de service public et scène conventionnée d’intérêt national en art et création pour les arts du mouvement, basée à Cognac. Le théâtre propose une programmation de spectacles pluridisciplinaires tout au long de l’année, excepté durant l’été, ainsi que deux festivals par an.

À travers une visite guidée, le théâtre révèle ses coulisses et sa programmation 2023/2024.

Durant une grande partie du XIXe siècle, le théâtre est un établissement privé qui reçoit des subventions municipales. Pourtant, le désir de la ville de se doter d'un édifice de spectacle apparaît souvent dans les discussions du conseil. Nous savons qu'en 1861, l'architecte parisien Eugène Demangeat est chargé d'établir un projet, mais cela n'aboutira pas car le projet est jugé trop onéreux.

A partir de 1899, l’architecte de la ville, Lucien Roy, est chargé d’étudier le transfert de la salle de réunions publiques, alors située dans l’ancienne usine à gaz, à l’emplacement de l’ancien château d’eau, inutilisé depuis 1885. Cette nouvelle salle de spectacles, occupe exactement le site du réservoir. Une première restauration du théâtre a lieu entre 1962 et 1963. L’inauguration des derniers travaux de rénovation du théâtre a eu lieu en janvier 2000 (après 3 ans de travaux) avec la construction de bureaux, la rénovation de la grande salle et du hall d’entrée, la construction de la petite salle et du bar. La petite salle est dédiée aux spectacles pour jeunes publics, aux spectacles intimistes ou pour les artistes en résidence.

Créée en 1989 à l’initiative de René Marion, directeur de la structure de 1989 à 2008, l’association L’Avant-Scène Cognac est une structure d’action culturelle gérant un théâtre (de deux salles) qui propose une programmation pluridisciplinaire tout au long de l’année.

Son rôle ? Aller à la rencontre des jeunes et des nouveaux talents, être curieux des cultures du monde, développer un accès à la culture pour le plus grand nombre.

Depuis ses débuts, L’Avant-Scène Cognac propose au public des spectacles de cirque et d’arts de la rue. Coup de Chauffe, qui est un festival des arts de la rue se déroulant en septembre et qui fêtera sa 29e édition en 2023, permet de découvrir des spectacles de rue à travers différents lieux de Cognac. Parking sur la place et rue Marchadier.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©L’Avant-Scène Cognac Théâtre