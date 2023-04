Journée portes ouvertes Proch’Info-Formation L’Avant-Poste Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Journée portes ouvertes Proch’Info-Formation L’Avant-Poste, 6 avril 2023, Roubaix. Journée portes ouvertes Proch’Info-Formation Jeudi 6 avril, 09h00 L’Avant-Poste Inscription recommandée mais non obligatoire Trouver et effectuer la bonne formation, c’est ouvrir les portes des métiers qui recrutent près de chez vous. Rendez-vous le 6 avril dans vos 24 espaces Proch’Info formation pour découvrir toutes les offres du Programme régional de formation. Que vous soyez demandeur d’emploi ou salarié en reconversion professionnelle, la Région se mobilise et vous invite le 6 avril 2023 à pousser les portes de l’un des 24 espaces Proch’Info Formation des Hauts-de-France. Au plus proche de chez vous, dans chaque territoire, les référents Proch’Emploi et Proch’info-formation seront à votre disposition. À cette occasion, le Proch’Info Formation Lille Métropole souhaite mettre en lumière 4 filières porteuses : sécurité, commerce, restauration et transport/logistique. Au programme de votre espace Proch’Info Formation situé à l’Avant-Poste de Roubaix des entreprises, des organismes de formation et des animations dans 3 pôles :

Parlons métiers !

AMPHI

Découvrez les métiers de ces 4 filières de manière ludique ! Parlons compétences !

ATRIUM

Échangez avec des employeurs et des professionnels de la formation sur les prérequis métiers. Passez à l’action avec la Région !

LA FABRIK

Rencontrez le PRIF pour construire votre projet. Retrouvez le programme complet sur le site de la MiE L'Avant-Poste 33 boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://avantposte-roubaix.fr/

