UN APRES MIDI POUR CO-CONSTRUIRE

LE NOUVEL OUTIL D’INNOVATION SOCIALE ROUBAISIEN.

MARDI 7 MARS 2023 / 12h-17h30

@AVANT-POSTE ROUBAIX.

Tout d’abord… une Ambition en 3 verbes :

• ACCELERER l’innovation sociale pour favoriser le développement d’une économie responsable à Roubaix,

• PARTICIPER à créer une dynamique collective et entrepreneuriale,

• INVENTER de nouveaux leviers de retour à l’emploi pour les publics qui en sont éloignés !

Pourquoi avons-nous besoin de vous ?

Roubaix fait le pari de l’innovation sociale !

Plus précisément, la ville va créer un outil d’accompagnement pour booster l’innovation sociale à destination de tous les acteurs (économiques, sociaux, associatifs, culturels…) roubaisiens ou en devenir. Le pari est complexe mais nous savons que c’est collectivement que nous saurons inventer des réponses innovantes à nos besoins sociaux, environnementaux, économiques nouveaux ou mal satisfaits.

Et pour ça, nous avons besoin de vous :

• pour écrire les contours de cet outil,

• pour renforcer l’engagement et la coopération de l’écosystème de l’innovation sociale,

• pour accélérer les logiques de faire-ensemble.

Pourquoi pourriez- vous avoir envie de venir ?

1/ Pour être au début de l’histoire

Nous voulons doter la ville de Roubaix d’un outil (un incubateur, un booster, un accélérateur ?!!) d’innovation sociale.

A ce stade, la page est volontairement blanche. Pourquoi ? Parce que cet outil doit être imaginé, dimensionné pour, par et avec vous afin d’être à la hauteur de vos besoins demain !

2/ Pour rencontrer & partager

Le 7 mars est aussi un moment de rencontres, entre vous bien sûr, mais aussi avec les dirigeants/fondateurs de 3 incubateurs de référence nationale : Elise, Léna et Tarik.

* Elise DEPECKER, dirige l’incubateur ATIS à Bordeaux : ATIS accompagne l’émergence et le développement d’entreprises sociales qui portent des projets à fort impact social, économiquement pérennes et créateurs d’emplois sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine.

* Léna GEITNER a co-fondé Ronalpia : Ronalpia détecte, sélectionne et accompagne des entrepreneurs sociaux intrépides qui apportent des solutions aux besoins des personnes, des territoires et des systèmes fragilisés en Auvergne Rhône-Alpes.

* Tarik GHEZALI a co-fondé Marseille Solutions : Marseille solutions porte une idée folle, celle de transformer Marseille “Ville à problèmes” à Marseille “Capitale des solutions”. Ambition plus que jamais d’actualité ! Tarik est également l’un des co-fondateurs de La fabrique du Nous.

3/ Pour relever les défis de notre territoire.

Si vous pensez comme nous que des besoins sociaux et environnementaux restent peu ou mal couverts et que cela vous indigne et vous pousse à agir… Alors le 7 mars est LE rendez-vous pour le faire collectivement !

Comment ?

Facile, il suffit de vous inscrire ici:

https://www.eventbrite.fr/e/billets-venez-creer-le-nouvel-outil-dinnovation-sociale-roubaisien-530255958847

A très vite ?

Frédéric MINARD, 1er adjoint au Maire de Roubaix.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T12:00:00+01:00

2023-03-07T17:30:00+01:00

ville de Roubaix