PERMANENCE REPAIR CAFE L’Avant-Made (Troc&Co) Grande-Synthe, samedi 6 janvier 2024.

PERMANENCE REPAIR CAFE Faites des économies et prolongez la durée de vie des objets que vous aimez, luttez contre l’obsolescence programmée et l’accumulation de déchets ! 6 janvier et 3 février L’Avant-Made (Troc&Co) Sur inscription à l’Atelier, Université populaire – Gratuit – COMPLET ! reste de la place pour la couture uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T14:30:00+01:00 – 2024-01-06T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T17:30:00+01:00

Pour faire des économies et prolonger la durée de vie des objets que vous aimez, lutter contre l’obsolescence programmée et l’accumulation de déchets, des bénévoles vous aident à réparer vos appareils électroniques ainsi que vos vêtements en leur donnant une seconde vie.

L’Avant-Made (Troc&Co) Place de l’Abbé-Pierre Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 29 17 63 »}, {« type »: « email », « value »: « latelier@ville-grande-synthe.fr »}]

Economie Déchets

