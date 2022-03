L’avant-garde ukrainienne ou l’histoire de l’art comme une discipline politique INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 7 avril 2022, Paris.

L’avant-garde ukrainienne ou l’histoire de l’art comme une discipline politique

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le jeudi 7 avril à 18:30

**L’avant-garde ukrainienne ou l’histoire de l’art comme une discipline politique** par Vita Susak (docteure en histoire d’art, experte pour la Fondation culturelle ukrainienne au ministère de la Culture de l’Ukraine) _Reprise de la conférence du mercredi 6 avril, 14h30, Rouen au musée des Beaux-arts._ Chaque séance se déroulant à l’INHA sera captée et sera à retrouver sur notre chaîne YouTube. ____ **À propos du forum culturel pour l’Ukraine** Alors que l’Ukraine est envahie, la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie (RMM) et l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), appuyés par le Musée du Louvre, le Centre Pompidou, le Musée d’Orsay, la Bibliothèque nationale de France (BnF), le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), l’ICOM France, l’École du Louvre, le Comité français d’histoire de l’art (CFHA), l’association générale des conservateurs des collections publiques de France (AGCCPF) les associations d’Amis de musées (AMAR, AMMD), la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Normandie, prennent l’initiative d’ouvrir un forum culturel pour faire vivre la culture et le patrimoine ukrainiens menacés. Tous les mercredis se tiendront au Musée des Beaux-Arts de Rouen des conférences sur les arts, l’histoire et le patrimoine d’Ukraine, dont certaines seront reprises à l’INHA. Chaque rendez-vous fera l’objet d’une captation qui sera mise en ligne, créant ainsi une collection audiovisuelle accessible à tous les publics francophones, qui proposera un accès à ce que l’Ukraine a apporté de plus précieux à l’humanité. Les personnalités invitées, conservateurs et conservatrices de musées, historiennes et historiens de l’art ou du cinéma, écrivaines et écrivains, cinéastes, artistes visuels, etc., feront entendre d’autres voix que celles des armes, en rappelant la richesse et la diversité de l’apport culturel de l’Ukraine au patrimoine universel, qui résulte d’échanges et de dialogues permanents, y compris au sein des conflits qui ont marqué ces « terres de sang ». Elles s’engagent en faveur d’un arrêt des combats, de la souveraineté de l’Ukraine sur son territoire et de la préservation des vies et des biens culturels, matériels et immatériels. **Plus d’informations sur nos actions de soutien en faveur de l’Ukraine : [https://bit.ly/INHA_Ukraine](https://bit.ly/INHA_Ukraine)**

Un forum culturel pour l’Ukraine

INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:30:00 2022-04-07T20:00:00