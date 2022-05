Lavande à Valensole / xp7, 15 juin 2022, .

Lavande à Valensole / xp7

2022-06-15 – 2022-07-19

Découverte des champs de lavande de Valensole. Dégustation de produits locaux Bio chez le producteur. Temps libre dans les champs de lavande et de tournesols.



➜ Excursion commentée / Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Déjeuner non inclus

➜ Départ de l’Office de Tourisme à 9h et à 14h

➜ Durée : 4h

​➜ Les animaux sont interdits



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Demi-journée : 100% lavande ! Excursion limitée à 8 places.

