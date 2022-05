Lavande à Valensole – RV10

2022-06-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-13 18:00:00 18:00:00 Le long des routes du plateau de Valensole, nous faisons de nombreux arrêts photos autour des champs de lavande ainsi qu’un arrêt de 20 mn dans le village de Valensole.



➜ Excursion commentée / Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Départ de l’Office de Tourisme à 14h

➜ Déjeuner non inclus

➜ Durée : 4h

➜ ​Les animaux sont interdits.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence.

