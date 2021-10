Laval Laval Laval, Mayenne LAVAL’OWEEN – UN PATRIMOINE À FAIRE PEUR Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

LAVAL’OWEEN – UN PATRIMOINE À FAIRE PEUR Laval, 28 octobre 2021, Laval. LAVAL’OWEEN – UN PATRIMOINE À FAIRE PEUR 2021-10-28 – 2021-10-28 Place de la Trémoille Maison Pierre Briand

Laval Mayenne Laval 14h –17h15 :

Patri’monstre, viens créer ton propre monstre

Vente de l’album Ma ville en vignetteset échanges de vignettes

17h30 : départ de la chasse aux peunettes

Les peunettes, d’étranges créatures malfaisantes, ont envahi les rues du centre historique. La sorcière Gisèle Hapeura besoin de votre aide pour les capturer afin que jamais plus elles ne viennent hanter notre cité… Renseignements : 02 53 74 12 54 Animations gratuites destinées aux enfants de 6 à 12 ans +33 2 53 74 12 54 14h –17h15 :

Patri’monstre, viens créer ton propre monstre

Vente de l’album Ma ville en vignetteset échanges de vignettes

17h30 : départ de la chasse aux peunettes

Les peunettes, d’étranges créatures malfaisantes, ont envahi les rues du centre historique. La sorcière Gisèle Hapeura besoin de votre aide pour les capturer afin que jamais plus elles ne viennent hanter notre cité… Renseignements : 02 53 74 12 54 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Place de la Trémoille Maison Pierre Briand Ville Laval lieuville 48.06887#-0.7722