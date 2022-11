Ballet cycliste et musical Salle polyvalente Lavalette Catégories d’évènement: Aude

Ballet cycliste et musical Salle polyvalente, 4 décembre 2022 17:00, Lavalette. Dimanche 4 décembre, 17h00 Sur place Plein tarif 12€, tarif réduit 8,50€, enfants de – de 12 ans, 5€ https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-du-hibou/evenements/la-bande-a-tyrex, 0695006360

Ballet cycliste et musical, débridé et virevoltant, dans le cadre de « Temps de cirque dans l’Aude » La Bande à Tyrex est un ballet cycliste musical et virevoltant qui réunit neuf personnes. Ça roule, ça s’entasse, ça s’empile, ça accélère, ça dérape. Un fourmillement de roues, une effervescence de vitalité. Joyeuse cohue roulante, délurée et musicale, la Bande à Tyrex s’empare du vélo acrobatique et le décline en une infinité de formes, d’équilibres et de déséquilibres. Un spectacle à l’image de la bande, débridé, généreux et plein de tendresse. C’est le vélo acrobatique qui réunit l’équipe. Ils ont pris l’habitude de se retrouver entre cyclistes pour des temps de vélo acrobatique/monocycle et ils y ont pris goût ! (Télérama) En partenariat avec les ATP

Dans le cadre de Temps de cirque dans l’Aude Salle polyvalente 31 route de Caux 11290 Lavalette 11290 Lavalette Aude dimanche 4 décembre – 17h00 à 18h30

