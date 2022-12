LAVAL VIRTUAL Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne 154 EUR Laval Virtual, le salon dédié aux technologies VR/AR/XR, revient du 12 au 16 avril 2023. Le premier événement dédié aux technologies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée) qui rassemble toute la communauté AR/VR européenne depuis 1999. Du 12 au 14 avril 2023, découvrez comment utiliser les technologies AR/VR sélectionnées par un panel d’experts internationaux. C’est une occasion unique de se connecter avec ses clients et futurs partenaires à travers des conférences et expositions, sur ces 3 journées dédiées aux professionnels.

Découvrez des projets pionniers et rencontrez un écosystème pluridisciplinaire et une opportunité exceptionnelle de networking à Laval, capitale mondiale de l’expertise VR / AR. Le week-end du 15 au 16 avril 2023, Laval Virtual ouvre ses portes au grand public. Vivez la réalité virtuelle en testant des contenus XR inspirants et des démos de technologies émergentes avec plus de 50 animations pour toute la famille. Muni de votre Discovery Pass, vous bénéficierez d’un accès illimité du 12 au 16 avril à l’exposition grand public Laval Virtual (Hall C) et à la Galerie Artistique du Festival d’art numérique Recto VRso Laval Virtual, le 1er événement VR/AR en Europe, revient pendant 5 jours à l’Espace Mayenne ! https://www.laval-virtual.com/ Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval

