EXPÉRIENCE 373 rue Maurice Mougeot, 13 mai 2023, Laval-sur-Vologne.

Au début du XXème siècle, le propriétaire du Manoir, médecin et chimiste, a réuni toute sa famille en espérant leur offrir la vie éternelle. Il avait consacré toute sa vie à cet élixir. Il croyait leur offrir le paradis, mais il les a entraînés en enfer !

Depuis, le Manoir est MAUDIT !!!

Oserez vous entrouvrir les portes de cette sombre demeure ?!

Par groupe de 4 à 5 personnes, vous allez entrer dans le manoir et le parcourir de pièce en pièce.

Vous allez y découvrir différents décors et différents personnages qui vous embarqueront dans l’histoire du Manoir Maudit.

Leur objectif : vous faire vivre un film d’horreur dont vous serez les acteurs principaux !

Le parcours-spectacle n’est pas un escape-game : pas d’énigme à résoudre, vous n’avez qu’à vous laisser guider par nos comédiens !. Adultes

Samedi 2023-05-13 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-13 22:30:00. 35 EUR.

373 rue Maurice Mougeot Le Manoir Maudit

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



At the beginning of the 20th century, the owner of the Manor, a doctor and chemist, gathered his entire family in the hope of offering them eternal life. He had dedicated his entire life to this elixir. He thought he was offering them paradise, but he dragged them into hell!

Since then, the Manor is MUDDEN!!!

Will you dare to open the doors of this dark house?

In groups of 4 to 5 people, you will enter the mansion and go from room to room.

You will discover different settings and different characters who will take you into the history of the Manoir Maudit.

Their objective: to make you live a horror movie in which you will be the main actors!

The show is not an escape-game: no riddles to solve, you just have to let yourself be guided by our actors!

A principios del siglo XX, el propietario de la mansión, médico y químico, reunió a toda su familia con la esperanza de ofrecerles la vida eterna. Había dedicado toda su vida a este elixir. Creía que les ofrecía el paraíso, ¡pero los arrastró al infierno!

Desde entonces, ¡¡¡la mansión está enlodada!!!

¿Te atreverás a abrir las puertas de esta oscura casa?

En grupos de 4 a 5 personas, entraréis en la mansión e iréis de habitación en habitación.

Descubriréis diferentes escenarios y diferentes personajes que os adentrarán en la historia del Manoir Maudit.

Su objetivo: ¡hacerles vivir una película de terror en la que ustedes serán los actores principales!

El espectáculo no es un juego de escape: no hay enigmas que resolver, ¡sólo tiene que dejarse guiar por nuestros actores!

Jahrhunderts versammelte der Besitzer des Herrenhauses, ein Arzt und Chemiker, seine ganze Familie um sich, in der Hoffnung, ihnen ewiges Leben zu schenken. Er hatte sein ganzes Leben diesem Elixier gewidmet. Er dachte, er würde ihnen das Paradies schenken, aber er zog sie in die Hölle!

Seitdem ist das Herrenhaus VERFOLGT!!!

Werden Sie es wagen, die Türen dieses dunklen Hauses zu öffnen?!

In Gruppen von 4 bis 5 Personen werden Sie das Herrenhaus betreten und es von Raum zu Raum durchwandern.

Sie werden verschiedene Kulissen und Personen entdecken, die Sie in die Geschichte des Manoir Maudit einführen werden.

Ihr Ziel: Sie sollen einen Horrorfilm erleben, in dem Sie die Hauptdarsteller sind!

Der Showparcours ist kein Escape-Game: Sie müssen keine Rätsel lösen, sondern sich einfach von unseren Schauspielern führen lassen!

