DÉFILÉ DE MODE ET ÉLECTION MISS BRUYÈRES rue de la Mairie, 13 mai 2023, Laval-sur-Vologne.

Défilé de mode et élection de Miss BRUYERES, organisé par l’amicale du jumelage Bruyeres Vielsalm et le Groupement des commerçants et artisans de l’Avison.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 . 0 EUR.

rue de la Mairie salle communale de Laval sur Vologne

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est



Fashion show and election of Miss BRUYERES, organized by the amicale of the twinning Bruyeres Vielsalm and the Group of the tradesmen and craftsmen of Avison.

Desfile de moda y elección de Miss BRUYERES, organizado por la asociación de hermanamiento Bruyeres Vielsalm y el Groupement des commerçants et artisans de l’Avison.

Modenschau und Wahl der Miss BRUYERES, organisiert vom Freundeskreis der Städtepartnerschaft Bruyeres Vielsalm und dem Groupement des commerçants et artisans de l’Avison (Vereinigung der Händler und Handwerker von Avison).

Mise à jour le 2023-04-15 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES