Vendredi découverte du PAH : Laval sur Luzège Laval-sur-Luzège, 28 juillet 2023, Laval-sur-Luzège.

Laval-sur-Luzège,Corrèze

Vendredi Découverte à Laval-Sur-Luzège.

À 18H00, découverte des patrimoines du bourg de Laval-sur -Luzège.

Rendez-vous au parking qui borde la route.

Tarifs : 3€/personnes, réduit 2 € et gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation conseillée au 05 87 31 00 57.

À 19h30 -balade découverte nature en canoë sur la Luzège.

Location canoë : 5€/ personne.

Place limitée, réservation obligatoire au 05 87 31 00 57..

2023-07-28

Laval-sur-Luzège 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discovery Friday at Laval-Sur-Luzège.

At 6:00 pm, discover the heritage of the village of Laval-sur-Luzège.

Meet at the roadside parking lot.

Price: 3 euros per person, reduced 2 euros and free for children under 12.

Reservations recommended on 05 87 31 00 57.

7.30pm – Nature discovery canoe trip on the Luzège.

Canoe hire: ?5/person.

Places limited, booking essential on 05 87 31 00 57.

Viernes de descubrimiento en Laval-Sur-Luzège.

A las 18.00 h, descubra el patrimonio del pueblo de Laval-sur-Luzège.

Cita en el aparcamiento de la carretera.

Precios: 3€/persona, reducido 2€/persona y gratuito para menores de 12 años.

Se recomienda reservar en el 05 87 31 00 57.

19h30 – Paseo en canoa para descubrir la naturaleza del Luzège.

Alquiler de canoas: 5 euros/persona.

Plazas limitadas, imprescindible reservar en el 05 87 31 00 57.

Entdeckungsfreitag in Laval-Sur-Luzège.

Um 18:00 Uhr: Entdeckung des Kulturerbes des Dorfes Laval-sur-Luzège.

Treffpunkt ist der Parkplatz neben der Straße.

Preis: 3 Euro pro Person, ermäßigt 2 Euro und kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Reservierung empfohlen unter 05 87 31 00 57.

Um 19:30 Uhr: Naturentdeckungsfahrt mit dem Kanu auf dem Fluss Luzège.

Kanuverleih: 5?/Person.

Begrenzter Platz, Reservierung unter 05 87 31 00 57 erforderlich.

