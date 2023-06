L’ESTIVALE DES SAVOIR FAIRE ET LES DELICES DE CHARLOTTE – Eté à la Ferme – BAF Laval-sur-Luzège, 19 juillet 2023, Laval-sur-Luzège.

Laval-sur-Luzège,Corrèze

Découverte de l’univers des délices de Charlotte, une exploitation familiale située au-dessus des gorges de la Dordogne, avec une production de vaches laitières. Visite découverte et traite de vaches..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 20:00:00. .

Laval-sur-Luzège 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover the world of Charlotte’s delights, a family-run dairy farm located above the Dordogne Gorge. Visit and milking of cows.

Descubra el mundo de las delicias de Charlotte, una granja lechera familiar situada sobre las gargantas de la Dordoña. Visita de descubrimiento y ordeño de vacas.

Entdecken Sie die Welt von Charlottes Köstlichkeiten, einem Familienbetrieb oberhalb der Schluchten der Dordogne, in dem Milchkühe gehalten werden. Entdeckungstour und Melken von Kühen.

Mise à jour le 2023-06-26 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze