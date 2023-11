Ziak + Werenoi + Bekar + Paul Vitesse ! SALLE POLYVALENTE, 25 novembre 2023, LAVAL.

Ziak + Werenoi + Bekar + Paul Vitesse ! SALLE POLYVALENTE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 19:00. Tarif : 32.4 euros.

POC POK (L-R-20-3196 / L-R-20-3199 / L-R-20-3200) présente ce concert Le 6PAR4 voit grand et sort une nouvelle fois de ses murs pour vous proposer une soirée rap exceptionnelle à la Salle Po ! Du rap sans concessions avec des flows acérés et mélodies uniques… Au programme : la drill froide et incisive du mystérieux Ziak, Werenoi et son rap maîtrisant les codes de l’ancienne et de la nouvelle génération, l’étoile montante du rap game Bekar ainsi que le vainqueur de la finale régionale du Buzz Booster Paulvitesse! et son rap aux sonorités digicore, hyper pop et drum’n’bass.Information pratique : Parking gratuit de la salle

SALLE POLYVALENTE LAVAL place de Hercé Mayenne

32.4

32.4 EUR.

