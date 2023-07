Balade à Laval dans la pittoresque vallée sauvage de la Dunière Laval Saint-Pal-de-Mons, 8 août 2023, Saint-Pal-de-Mons.

Saint-Pal-de-Mons,Haute-Loire

Balade à Laval dans la pittoresque vallée sauvage de la Dunière. Circuit de 6km avec 290 m de dénivelé. Durée 3h. Bons marcheurs. Gratuit. Réservation dans les bureaux de l’OTI Marches du Velay Rochebaron..

2023-08-08 08:45:00 fin : 2023-08-08 . .

Laval

Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Laval walk in the picturesque, wild Dunière valley. 6km circuit with 290 m ascent. Duration 3h. Good walkers. Free admission. Bookings at OTI Marches du Velay Rochebaron offices.

Paseo por el pintoresco y virgen valle de Dunière. Circuito de 6 km con 290 m de desnivel. Duración: 3 horas. Buenos caminantes. Entrada gratuita. Reservas en las oficinas de la OTI de Marches du Velay Rochebaron.

Wanderung in Laval durch das malerische, wilde Tal der Dunière. Rundgang von 6 km mit 290 m Höhenunterschied. Dauer 3 Stunden. Gute Wanderer. Kostenlos. Reservierung in den Büros der OTI Marches du Velay Rochebaron.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron