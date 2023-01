Souffles une exposition de Camille Couturier Musée-école de la Perrine Laval en Mayenne Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne

Souffles une exposition de Camille Couturier Musée-école de la Perrine Laval en Mayenne, 4 février 2023 14:30, Laval

Entrée libre artaucentre@gmail.com

Les oeuvres de Camille Couturier sont des encres de chine sur papier marouflé sur bois SOUFFLES

http://www.camillecouturier.net

Cette large masse qu’est la terre respire, et sa respiration est ce que nous appelons le vent. Souvent, il reste au repos, mais sitôt qu’il se lève, toutes les cavités de la terre se mettent à hurler avec rage. Tu ne les a jamais entendus, ces mugissements, wouh, wouh ?

Les aspérités des montagnes ou certains arbres géants recèlent des orifices. Ils ressemblent à des narines, à des bouches, à des oreilles, à des godets, à des mortiers, à des bassines, à des fosses – et cela gronde, gémit, mugit, rugit, râle, murmure, hulule et pleure. Ils entonnent de grands oh ! Auxquels de grands ouh ! répondent. Petite harmonie quand souffle la brise, grandes orgues quand se déchaîne la tempête. Mais sitôt que les rafales cessent, alors les cavités se vident. As-tu surpris parfois comme toute la nature tremble et frémit ?

Tchouang Tseu Musée-école de la Perrine Laval en Mayenne 10 allée Adrien Bruneau53000 Laval 53000 Laval Centre Ville Rive Droite Mayenne samedi 4 février – 14h30 à 17h30

dimanche 5 février – 14h30 à 17h30

samedi 11 février – 14h30 à 17h30

dimanche 12 février – 14h30 à 17h30

samedi 18 février – 14h30 à 17h30

dimanche 19 février – 14h30 à 17h30

samedi 25 février – 14h30 à 17h30

dimanche 26 février – 14h30 à 17h30

samedi 4 mars – 14h30 à 18h30

dimanche 5 mars – 14h30 à 18h30

samedi 11 mars – 14h30 à 18h30

dimanche 12 mars – 14h30 à 18h30

