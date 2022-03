3e édition Festival “Choeurs en Folie, la Journée” MAYENNE LAVAL laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

3e édition Festival “Choeurs en Folie, la Journée” MAYENNE LAVAL, 13 mai 2022 20:00, laval. 13 et 14 mai Sur place entrée libre 35 chorales, 700 choristes, 40 concerts à Laval (dont le Théâtre) au profit d’associations. Chants communs samedi 14 mai à 11 h 30 devant le musée des sciences. Du vendredi 13 au samedi 14 mai 2022 Du 13 au 14 mai 2022 Choeurs en Folie, la Journée : 3e édition à Laval L’association “Arts et Cultures en Folie” née le 29 juillet 2015 regroupant 8 associations sociales et caritatives de la Mayenne ont décidé d’unir leurs forces autour d’un projet hors du commun : un festival solidaire de chant choral ! 35 chorales de la Mayenne et des environs donneront une quarantaine de concerts durant 2 jours dans une dizaine de salles de Laval agglomération. 700 choristes offriront leurs voix pour le plus grand plaisir des 3000 spectateurs attendus. Ce festival est 100 % solidaire. Les salles sont mises à disposition gracieusement par les collectivités et la ville de Laval. Les bénéfices des concerts gratuits, avec participation au chapeau sont reversés aux personnes en précarité que rencontrent au quotidien les 8 associations organisatrices (ATD Quard Monde, CCFD Terre Solidaire, Emmaus, Secours Catholique, Secours Populaire, Société Saint-Vincent-de-Paul, les Restaurants du Coeur, et la Croix Rouge Française). Une occasion de vivre tous ensemble, un festival riche en émotion et en partage ! MAYENNE LAVAL centre ville 53000 laval mayenne vendredi 13 mai – 20h00 à 23h00

samedi 14 mai – 11h30 à 20h00

samedi 14 mai – 20h00 à 23h00

