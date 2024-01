PORTES OUVERTES SPA DE LA MAYENNE Laval, samedi 27 janvier 2024.

Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 13:30:00

fin : 2024-01-28 17:00:00

La SPA de la Mayenne vous invite à ses Portes Ouvertes

Amis Mayennais ou non Mayennais, vous souhaitez découvrir et aider un refuge animalier tel qu’un refuge pour chat, chien et lapin, ou alors vous souhaitez adopter un animal ? Dans ce cas nos portes ouvertes sont faites pour vous ! Venez nous rencontrer les samedi 27 et dimanche 28 janvier de 13h30 à 17h00

• La Riverie – ZI des Touches 53000 Laval

.

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par eSPRIT Pays de la Loire