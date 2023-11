NOËL MAGIQUE DE L’AQUABULLE Laval, 23 décembre 2023, Laval.

Laval,Mayenne

L’Aquabulle vous propose le noël de l’Aquabulle : animations aquatiques sur le thème de Noël + venue du père noël.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:30:00. .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



The Aquabulle offers you Christmas at the Aquabulle: Christmas-themed aquatic activities + visit from Santa Claus

Aquabulle te propone Navidad en Aquabulle: actividades acuáticas navideñas + visita de Papá Noel

Das Aquabulle bietet Ihnen das Weihnachtsfest des Aquabulle: Wasseranimationen zum Thema Weihnachten + Besuch des Weihnachtsmannes

Mise à jour le 2023-11-17 par eSPRIT Pays de la Loire