LA SAISON BULGARE À LAVAL Laval, 5 novembre 2023, Laval.

Laval,Mayenne

La seconde saison de « Pays » met la Bulgarie à l’honneur. Découvrez les animations qui se succéderont du 5 novembre au 3 décembre..

2023-11-05 fin : 2023-12-03 . .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



The second season of « Pays » puts Bulgaria in the spotlight. Discover the events taking place from November 5 to December 3.

La segunda temporada de « Pays » pone a Bulgaria en el punto de mira. Descubra la programación del 5 de noviembre al 3 de diciembre.

Die zweite Saison von « Pays » stellt Bulgarien in den Mittelpunkt. Entdecken Sie die Veranstaltungen, die vom 5. November bis zum 3. Dezember stattfinden werden.

Mise à jour le 2023-10-23 par eSPRIT Pays de la Loire