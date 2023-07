CINÉMA EN PLEIN-AIR : LE GARÇON ET LE MONDE Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne CINÉMA EN PLEIN-AIR : LE GARÇON ET LE MONDE Laval, 25 juillet 2023, Laval. Laval,Mayenne Cinéma en plein-air au Parvis de la maison de quartier de St-Nicolas.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . . Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Open-air cinema in front of the St-Nicolas community center Cine al aire libre frente al centro comunitario de St-Nicolas Freiluftkino auf dem Vorplatz des Nachbarschaftshauses von St-Nicolas Mise à jour le 2023-06-27 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Adresse Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville Laval

Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/