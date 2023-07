PETIT POUCET Laval, 7 juillet 2023, Laval.

Laval,Mayenne

La compagnie SCOPITONE ET CIE propose un spectacle de théâtre d’objets..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



The SCOPITONE ET CIE company presents an object theater show.

La compañía SCOPITONE ET CIE presenta un espectáculo de teatro de objetos.

Die Theatergruppe SCOPITONE ET CIE bietet eine Aufführung des Objekttheaters an.

Mise à jour le 2023-06-30 par eSPRIT Pays de la Loire