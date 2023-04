CROISIÈRE VINS ET FROMAGES 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

CROISIÈRE VINS ET FROMAGES 100 Rue du Vieux Saint-Louis, 30 juin 2023, Laval. Nouveauté 2023 : Croisière vins et fromages.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 20:30:00. EUR.

100 Rue du Vieux Saint-Louis La Halte Fluviale

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



New in 2023: Wine and cheese cruise Nuevo en 2023: Crucero de vino y queso Neuheit 2023: Wein- und Käsekreuzfahrt Mise à jour le 2023-01-01 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 100 Rue du Vieux Saint-Louis Adresse 100 Rue du Vieux Saint-Louis La Halte Fluviale Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval

100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

CROISIÈRE VINS ET FROMAGES 100 Rue du Vieux Saint-Louis 2023-06-30 was last modified: by CROISIÈRE VINS ET FROMAGES 100 Rue du Vieux Saint-Louis 100 Rue du Vieux Saint-Louis 30 juin 2023 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval

Laval Mayenne