Mayenne Laval . 27.5 27.5 EUR Le May Court&Nage, le 17 juin 2023, 2 parcours entre Montflours et Laval pour découvrir la Mayenne et son patrimoine et promouvoir la discipline Swim&Run, des animations, ainsi que la participation exceptionnelle de nos parrains Nico et Fred du groupe d’Archimède ! Au programme :

• Le Bô M : Grand format – Run = 14100m et Swim = 2900m

• La Bam : Petit format – Run = 6100m et Swim = 800m INFOS PRATIQUES :

· Date : 17 juin 2023

· Horaire : à partir de 10h00 pour accueil et retrait des dossards au Square de Boston à Laval

· Inscription via le site internet Klikego.com Le May’Court & Nage – 1ère édition Laval

