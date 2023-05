LES SOIRS DE L’ATELIER THÉÂTRE JEAN MACÉ 31 Allée du Vieux Saint-Louis Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

LES SOIRS DE L’ATELIER THÉÂTRE JEAN MACÉ 31 Allée du Vieux Saint-Louis, 31 mai 2023, Laval. Ateliers théatre à l’association Jean Macé.

2023-05-31 à ; fin : 2023-06-01 . EUR.

31 Allée du Vieux Saint-Louis

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Theatre workshops at the Jean Macé Association Talleres de teatro en la Asociación Jean Macé Theaterworkshops im Verein Jean Macé Mise à jour le 2023-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 31 Allée du Vieux Saint-Louis Adresse 31 Allée du Vieux Saint-Louis Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 31 Allée du Vieux Saint-Louis Laval

Laval 31 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

LES SOIRS DE L’ATELIER THÉÂTRE JEAN MACÉ 31 Allée du Vieux Saint-Louis 2023-05-31 was last modified: by LES SOIRS DE L’ATELIER THÉÂTRE JEAN MACÉ 31 Allée du Vieux Saint-Louis 31 Allée du Vieux Saint-Louis 31 mai 2023 31 Allée du Vieux Saint-Louis Laval

Laval Mayenne