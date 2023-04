CROISIÈRE PROMENADE 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne

CROISIÈRE PROMENADE 100 Rue du Vieux Saint-Louis, 20 mai 2023, Laval. Embarquez à bord du Vallis Guidonis pour une croisière fluviale.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. EUR.

100 Rue du Vieux Saint-Louis La Halte Fluviale

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Come aboard the Vallis Guidonis for a river cruise Suba a bordo del Vallis Guidonis para un crucero fluvial Begeben Sie sich an Bord der Vallis Guidonis auf eine Flusskreuzfahrt Mise à jour le 2023-01-01 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 100 Rue du Vieux Saint-Louis Adresse 100 Rue du Vieux Saint-Louis La Halte Fluviale Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval

100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

CROISIÈRE PROMENADE 100 Rue du Vieux Saint-Louis 2023-05-20 was last modified: by CROISIÈRE PROMENADE 100 Rue du Vieux Saint-Louis 100 Rue du Vieux Saint-Louis 20 mai 2023 100 Rue du Vieux Saint-Louis Laval

Laval Mayenne