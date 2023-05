COURSE ENDURANCE DE 6 HEURES EN RELAIS AU CIRCUIT BEAUSOLEIL Chemin de la Croix Bataille Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne COURSE ENDURANCE DE 6 HEURES EN RELAIS AU CIRCUIT BEAUSOLEIL Chemin de la Croix Bataille, 14 mai 2023, Laval. Course de Kart au circuit Beausoleil.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Chemin de la Croix Bataille

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Kart race at the Beausoleil circuit Carrera de karts en el circuito de Beausoleil Kart-Rennen auf der Rennstrecke Beausoleil Mise à jour le 2023-04-27 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Chemin de la Croix Bataille Adresse Chemin de la Croix Bataille Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville Chemin de la Croix Bataille Laval

Chemin de la Croix Bataille Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

COURSE ENDURANCE DE 6 HEURES EN RELAIS AU CIRCUIT BEAUSOLEIL Chemin de la Croix Bataille 2023-05-14 was last modified: by COURSE ENDURANCE DE 6 HEURES EN RELAIS AU CIRCUIT BEAUSOLEIL Chemin de la Croix Bataille Chemin de la Croix Bataille 14 mai 2023 Chemin de la Croix Bataille Laval

Laval Mayenne