Mayenne . Musique, cinéma, arts visuels, littérature, débats et d’autres rendez-vous sont proposés dans le cadre de cette saison consacrée – cette année 2023 – à l’Algérie, par une grande variété d’acteurs culturels du territoire : une large mobilisation qui témoigne de la richesse des contenus liés à ce grand pays avec lequel Robert Buron, notre ancien maire, a courageusement établi il y a 60 ans une relation unique et historique. Une saison qui démarrera jeudi 23 mars, au 6PAR4, avec le concert de Sofiane Saidi & Mazalda “et leur raï groove revival“. Marqueurs du renouveau de la musique algérienne, Sofiane Saidi et le groupe lyonnais Mazalda invitent à entrer dans leur danse. En première partie, le trio Assmaha introduira la musique algérienne dans sa tradition. Puis s’enchaîneront les propositions liées à la thématique algérienne avec le MANAS, les ateliers avec le Conservatoire au Quarante, les lectures en bibliothèques, trois projections par Atmosphères 53 ou la littérature algérienne mise en avant dans les librairies. Par ailleurs la saison sera marquée par une série de rencontres et de débats. Notamment avec l’ambassadeur Driencourt, à l’Hôtel de Ville, le 5 avril ou avec l’historien Michel Pierre, vendredi 14 avril, à L’Avant-scène. Autre grand moment attendu, le 17 avril à l’Hôtel de Ville avec la soirée animée par le journaliste Rachid Ahrab sur « la part algérienne de Laval » avec notamment le Stade Lavallois qui a connu une présence continue de joueurs algériens dans l’équipe, comme le joueur de la grande époque Abdelmajid Bourebbou. Le 4 mai, le comédien mayennais Jean-Luc Bansard lira également des écrits de Saint-Augustin, natif de Souk Ahras, à la bibliothèque diocésaine. Et Lecture en Tête invitera l’écrivaine Kaouther Adimi, le 11 mai. Toutes les informations viennent du site www.laval.fr, plus d’informations sur ce site ! Forte de ses liens avec l’Algérie, la ville de Laval propose une série d’événements liés au pays, dans différents lieux culturels de la ville du 23 mars au 11 mai 2023. https://www.laval.fr/autre/actualites/une-saison-culturelle-algerienne-9509 Laval

