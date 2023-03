LECTURE À VOIX HAUTE – LES PREMIÈRES FOIS AU THÉÂTRE DE LAVAL Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne . Les étudiant.es en licence librairie de l’UCO de Laval organisent un événement de lecture à voix haute qui aura lieu le mercredi 12 avril à 19h30 au théâtre de Laval. Intitulé « Les Premières Fois », il se déroule en collaboration avec le comédien-lecteur et éditeur Dominique Huet ainsi que la librairie lavalloise M’Lire . Le projet « Les Premières Fois » est une initiative étudiante visant à promouvoir la lecture et à encourager les gens à découvrir de nouveaux auteurs. Pendant l’événement, les étudiant.es en 2e année de licence librairie liront des extraits de livres choisis pour leur capacité à transporter le lecteur dans des univers littéraires riches et variés. La manifestation est ouverte au public et invite tous les amoureux de la littérature à venir écouter ces textes liés par la thématique des “Première fois”. Ce spectacle aidera à susciter l’intérêt pour la lecture et à encourager les spectateurs à découvrir de nouveaux auteurs. Ce projet inspirera d’autres projets innovants dans le domaine de la littérature. A l’issue de l’évènement, un pot sera donné dans le hall du théâtre de Laval afin d’échanger avec les spectateurs. Une vente de livres accompagnera ce moment convivial. INFOS PRATIQUES :

· Mardi 12 avril à 19h30

· Théâtre de Laval – 34, rue de la Paix, Salle de la Rotonde

· Tout public – Accessible aux personnes à mobilité réduite Places limitées, réservation par mail à l’adresse libraires@ucolaval.net, ou par QR Code sur l’affiche Représentation de lecture à voix haute des apprenti.es libraires de l’UCO Laval libraires@ucolaval.net Laval

