ATELIER AMOUR DE SOI À L'ESPACE PAUL FAURE EUR 31 Rue Crossardière Laval Mayenne

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-02 16:30:00

Mayenne . EUR 80 80 Au sein de L’Espace Paul Faure, le 01 et 02 avril 2023 Cindy Mollaret (formée en Psychogénéalogie entre autres et actuellement en dernière année de Conscience Physiologique), aura le plaisir de vous transmettre ses apprentissages concernant l’Amour de soi. Elle s’imprègne depuis de nombreuses années à plusieurs techniques apaisantes pour le corps et le mental afin d’y trouver une nouvelle source de … disons-le : Joie. Durant ces 2 journées, c’est sa propre potion de bien être en autonomie qu’elle vous inculquera ! L’occasion d’apprendre, ressentir, et partager autour de ce sentiment pas toujours si évident : l’Amour de soi ! Plus d’informations et inscriptions par mail : sallecoquelicot@gmail.com L’Espace Paul Faure organise un atelier amour de soi début Avril ! sallecoquelicot@gmail.com Laval

