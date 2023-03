FESTIVAL DU PREMIER ROMAN ET DES LITTÉRATURES CONTEMPORAINES Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne

FESTIVAL DU PREMIER ROMAN ET DES LITTÉRATURES CONTEMPORAINES, 30 mars 2023, Laval . FESTIVAL DU PREMIER ROMAN ET DES LITTÉRATURES CONTEMPORAINES 33 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

2023-03-30 – 2023-04-01 Laval

Mayenne . Une vingtaine d’écrivains invités, une trentaine de rencontres tout public, cafés littéraires, tables rondes, lectures, gourmandises littéraires, exposition, journée professionnelle, rencontres scolaires, librairie, dédicaces, pour le plus grand plaisir des amateurs et découvreurs de la jeune littérature contemporaine francophone ! L’inauguration de la 31e édition du Festival se déroule le vendredi 31 mars à L’Avant-Scène. Le Théâtre de Laval accueille les rencontres tout public le samedi 1er avril : la « salle Barbara Hendricks » et la « Rotonde » pour les cafés littéraires et tables rondes, la « mezzanine » pour des lectures, le « hall du Théâtre » pour les gourmandises littéraires, la librairie, l’exposition et le café du festival, et le « studio » pour les rencontres des ateliers lecture. Les invités de cette 31e édition :

· Maxime Actis,

· Justyna Bargielska,

· Yahia Belaskri,

· Sorj Chalandon,

· Françoise Colley,

· Zoé Cosson,

· Corinne Fleury,

· Damien Galisson,

· Brigitte Giraud,

· Elsa Jonquet-Kornberg,

· Karim Kattan,

· Hélène Laurain,

· Isabelle Macor,

· Emilienne Malfatto,

· Emma Marsantes,

· Denis Michelis,

· Lili Nyssen,

· Makenzy Orcel,

· Néhémy Pierre-Dahomey,

· Benjamin Planchon,

· Michèle Rakotoson,

· Céline Righi, Laurine Thizy,

· Laura Tinard,

· Hélène Waysbord,

· Kinga Wyrzykowska 31ème édition du Festival du Premier Roman à Laval https://festivalpremierroman.fr/ Laval

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse 33 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne Ville Laval Departement Mayenne Tarif Lieu Ville Laval

Laval Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval /

FESTIVAL DU PREMIER ROMAN ET DES LITTÉRATURES CONTEMPORAINES 2023-03-30 was last modified: by FESTIVAL DU PREMIER ROMAN ET DES LITTÉRATURES CONTEMPORAINES Laval 30 mars 2023 33 Allée du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne Laval mayenne

Laval Mayenne