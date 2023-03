[Rendez-vous d’Exception] Visite de la manufacture Laval Laval, 31 mars 2023, Liffol-le-Grand.

La manufacutre Laval a été créée en 1892. Vous découvrirez un savoir-faire ancestral et familial perpétré depuis 5 générations !

Laval possède une expertise historique unique qui se retrouve dans la singularité de ses créations. Tous les corps de métiers sont présents au sein d’une même usine, incluant les savoir-faire traditionnels et connexes. Cette maîtrise des processus de fabrication permet d’obtenir des meubles d’une esthétique irréprochable et de grande qualité.

L’entreprise est spécialisée dans la réalisation de mobilier sur-mesure et travaille en collaboration avec les plus grands designers tels Starck, Liaigre et Gilles & Boissier. Laval a également développé sa propre collection de mobilier de style et contemporain et effectue des rénovations de meubles.

Programme :

Visite de la manufacture

Conditions de réservation :

Auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges au 03 29 94 10 95 ou par mail à contact@tourisme-ouest-vosges.fr

Laval 20, rue de la Corvée Manette Liffol-le-Grand 88350 Vosges Grand Est

Laval