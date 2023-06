Chantier-école de restauration d’un mur en pierre sèche Laval-le-Prieuré, Hameau des Cerneux ( D20 entre Le Luhier et Gigot), 17 septembre 2023, .

Chantier-école de restauration d’un mur en pierre sèche Dimanche 17 septembre, 09h00 Laval-le-Prieuré, Hameau des Cerneux ( D20 entre Le Luhier et Gigot) Entrée libre et gratuite, prévoir des chaussures de marche confortables pour les sentiers caillouteux (non accessible aux personnes à mobilité réduite).

Les murs de pierre sèche (de séparation, de soutènement, de lisières), dont le matériau est issu de l’épierrage des champs, font partie de nos paysages et contribuent à la préservation de la biodiversité. Comme les haies, ils hébergent une flore spécifique et des corridors protecteurs pour les déplacements d’animaux. Ces murs sont souvent avachis, éparpillés, émiettés après les destructions massives liées aux remembrements.

L’association murs et murgers, patrimoine des Montagnes du Doubs et d’ailleurs, organise des chantiers-école de restauration, selon la technique traditionnelle de montage sans liant inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité.

Vous pourrez voir les muretier(e)s à l’œuvre entre 9h et 16h, apprendre et participer vous-même au chantier-école si vous le souhaitez et aussi parcourir le site lors d’une visite guidée (programmées à 11h et à 14h, pour une durée d’1h15).

Laval-le-Prieuré, Hameau des Cerneux ( D20 entre Le Luhier et Gigot) 25210 25210 Bourgogne-Franche-Comté 06 83 33 15 40 07 86 96 88 11 [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 33 15 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 86 96 88 11 »}] parking à proximité du chantier. Prévoir des chaussures de marche confortables pour sentiers caillouteux. Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T09:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T09:30:00+02:00

© Association murs et murgers, patrimoine des Montagnes du Doubs et d’ailleurs