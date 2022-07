Chantier-école de restauration de murs en pierre sèche LAVAL LE PRIEURE 25, 18 septembre 2022, Laval-le-Prieuré.

Chantier-école de restauration de murs en pierre sèche Dimanche 18 septembre, 09h00 LAVAL LE PRIEURE 25

entrée libre et gratuite pour 1H ou toute la journée. prévoir des chaussures confortables

L’association Murs et Murgers, Patrimoine des Montagnes du Doubs et d’Ailleurs propose un chantier-école de rénovation de vieux murs en pierre sèche

LAVAL LE PRIEURE 25 LAVAL LE PRIEURE Laval-le-Prieuré 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Hameau les Cerneux sur la D20 entre le Luhier et Gigot

Les visiteurs et visiteuses pourront s’initier (en regardant ou en participant) à la technique tradiionnelle de montage de murs à pierre sèche (sans liant) avec les adhérants et adéhrantes de l’association qui partageront leur savoir faire lors d’une journée de travail collectif de restaurant de vieux murs de soutènement des vergers et vignes de l’ancien Prieuré . Des vistes commentées du site d’une durée de 1h à 1h 30 seront organisées (départ à 10h30 et à 14h30 ). Prévoir chaussures adaptées à la marche sur sentiers et dans prairies.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T09:00:00+02:00

2022-09-18T16:00:00+02:00

Association Murs et Murgers, Patrimoine des Montagnes du Doubs et d’Ailleurs