Jeu de piste | Petite nature, grande invasion Laval Laval, 16 septembre 2023, Laval.

Jeu de piste | Petite nature, grande invasion Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Laval Gratuit, sans réservation

Fleurs et plantes poussent en pagaille au MANAS : les peintures et sculptures bourgeonnent et croissent tandis que des lianes et feuilles immenses se hissent sur les œuvres. Peu à peu, le musée se transforme en une jungle verdoyante. Qui donc est l’auteur de cette étonnante mutation ? Quel apprenti sorcier a joué de ses éprouvettes pour nouer cet enchantement ? À vous de mener l’enquête.

A partir de 8 ans

Laval Laval – musée d’art naïf et d’arts singuliers (MANAS) Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

manas