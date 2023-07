Visite express | Le manas, terre de jeux ! Laval Laval, 16 septembre 2023, Laval.

Visite express | Le manas, terre de jeux ! 16 et 17 septembre Laval Gratuit, sans réservation

Au cours de cette visite, vous découvrez des œuvres naïves et singulières qui étonnent par leur écriture plastique et magnifient les supports et les matériaux et surtout mettent à l’honneur des disciplines sportives et des athlètes !

Laval Laval – musée d’art naïf et d’arts singuliers (MANAS) Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

MANAS