Mayenne Visite express | Exposition | De Jarry à Rousseau : La Machine à peindre Laval Laval, 16 septembre 2023, Laval. Visite express | Exposition | De Jarry à Rousseau : La Machine à peindre 16 et 17 septembre Laval Gratuit, sans réservation Liés par une certaine amitié, Alfred Jarry et Henri Rousseau, tous deux lavallois, se côtoient et nourrissent une admiration réciproque. Leurs échanges réguliers concourent à une émulation créative qui s’exprime tant en prose qu’en peinture. Laval Laval – musée d’art naïf et d’arts singuliers (MANAS) Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

