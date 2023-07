Jeu d’observation | Le Sens du détail Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Jeu d’observation | Le Sens du détail Laval Laval, 16 septembre 2023, Laval. Jeu d’observation | Le Sens du détail 16 et 17 septembre Laval Gratuit, sans réservation Soyer curieux et aventureux ! Des détails se sont échappés des tableaux et sculptures. Au fil de votre exploration, il vous faudra ouvrir l’œil pour découvrir leur œuvre d’origine. Laval Laval – musée d’art naïf et d’arts singuliers (MANAS) Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

