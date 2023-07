Exposition | Chris BESSER Laval Laval, 16 septembre 2023, Laval.

Exposition | Chris BESSER 16 et 17 septembre Laval Gratuit, sans réservation

Cette exposition hommage propose de découvrir l’univers coloré de Chris Besser. Artiste hors normes, elle signe une œuvre à la fois intuitive et sensible à travers laquelle elle entend dénoncer la violence, la souffrance et les injustices. Dans son travail, l’artiste s’inspire de ses lectures et voyagent pour développer sa propre mythologie. Figures et animalières et imaginaires se côtoient dans cette œuvre inventive qui surprend par ses grands formats et par le travail de la matière.

Exposition en salle d’honneur

Du 14 juillet au 17 septembre, en continu

Laval Laval – musée d’art naïf et d’arts singuliers (MANAS) Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

manas