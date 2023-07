Film en VR | Dolphin Man Laval Laval, 16 septembre 2023, Laval.

Film en VR | Dolphin Man 16 et 17 septembre Laval Gratuit, sans réservation

Une plongée en apnée – Découvrez l’univers bleu et profond de l’apnée. Dolphin Man vous invite à plonger en temps réel avec le recordman de l’apnée William Trubridge, à comprendre les enjeux de la respiration sous-marine avec la championne du monde d’apnée à poids constant Sara Campbell, et à explorer le monde des dauphins et des cachalots avec l’ingénieur et biologiste Fabrice Schnöller.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, en continu

Un film 360° de Benoît Litché Coproduction : ARTE G.E.I.E.,

Seppia Interactive, Wowow (2017, 6 min)

Laval Laval – musée d’art naïf et d’arts singuliers (MANAS) Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

micro-folie