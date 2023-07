Exposition | De Jarry à Rousseau : La Machine à peindre Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Exposition | De Jarry à Rousseau : La Machine à peindre Laval Laval, 16 septembre 2023, Laval. Exposition | De Jarry à Rousseau : La Machine à peindre 16 et 17 septembre Laval Gratuit, sans réservation Rêvée par Jarry, la Machine à Peindre Clinamen animée par le Douanier Rousseau est enfin devenue une réalité ! Utilisant les outils d’intelligence artificielle, le pataphysicien Julien Schuh produit des images inspirées de l’univers de Rousseau et renouvelle l’iconographie jarryque.

Exposition au rez-de-jardin. Laval Laval – musée d’art naïf et d’arts singuliers (MANAS) Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

